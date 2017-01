El Gobierno no cree que el Valle de los Caídos sea un monumento franquista

Considera que el mausoleo del dictador reconoce a ambos bandos ya que así aparece recogido en la Ley de Memoria Histórica

Considera que el mausoleo del dictador reconoce a ambos bandos de la Guerra Civil “desde una perspectiva normativa” ya que así aparece recogido en la Ley de Memoria Histórica

MADRID.- “Desde una perspectiva normativa, resulta claro que el Valle de los Caídos no tiene en la actualidad el significado que sugiere Su Señoría”. Esta ha sido la respuesta del Gobierno del Partido Popular a la pregunta formulada por el senador Carles Mulet en la que instaba al Ejecutivo a “desfranquizar el Valle de los Caídos” y a “soltar lastre con sus antepasados ideológicos”.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha escudado en la Ley de Memoria Histórica, que ha dejado sin fondos casi sistemáticamente desde su victoria en las elecciones de 2011, para afirmar que en el monumento erigido por Franco a mayor gloria de su ‘cruzada’ tiene como objeto en la actualidad “honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas” en la Guerra Civil ya que esa es la función que la Ley otorga a a Fundación que gestiona el recinto monumental.

La respuesta del Gobierno ha sido calificada por el senador Mulet como “insultante”: “Que digan que como la fundación gestora del Valle de los Caídos tiene entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil, y con eso, se derive de ellos que el Valle de los Caídos no es un mausoleo franquista es una reducción al absurdo; ya que cualquier ciudadano puede comprobar in situ cómo la Fundación no cumple con esos acometidos; mientras las tumbas de Franco y José Antonio Primo de Rivera presiden el templo, miles de cuerpos de represaliados están amontonados”.

Asimismo, el Gobierno ha utilizado las recomendaciones del Comité de Expertos creado por el expresidente Zapatero, cuyo informe fue ignorado por el Gobierno de Rajoy, para señalar que existen “dificultades” para exhumar o mover las tumbas del dictador Franco y del líder de Falange Primo de Rivera y que se necesita de una “actitud de colaboración” de la iglesia.

En este sentido, el senador ha señalado que “todo junto demuestra que el Gobierno está cómodo con el mantenimiento de este monumento de exaltación franquista, que continúan sufragando con fondos públicos a pesar de las lagunas y serias dudas sobre la gestión económica del monumento”. “Los principios de la Fundación no se cumplen, la Ley de Memoria Histórica se incumple, las propuestas de la Comisión de Expertos ni se han estudiado, y todo ello conlleva que los ciudadanos del Estado español estemos pagando un gigantesco mausoleo en honor del genocida Francisco Franco y el dirigente fascista José Antonio Primo de Rivera”, ha concluido Mulet.

