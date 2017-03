El pleno de Mora (Toledo) rechaza retirar los honores a Franco con la mayoría del Partido Popular

La moción presentada por IU pedía la retirada de la Medalla de Oro de la Fiesta del Olivo

EL PLENO DE MORA (TOLEDO) RECHAZA RETIRAR LOS HONORES A FRANCO CON LA MAYORIA DEL PARTIDO POPULAR.

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Mora (Toledo) ha rechazado, con la mayoría absoluta del Partido Popular, la moción presentada por Izquierda Unida para la retirada de la Medalla de Oro de la Fiesta del Olivo al dictador Francisco Franco.

La votación tuvo el resultado de 5 votos a favor (2 de IU, dada la inasistencia de la otra Concejal por imposibilidad de asistir a este Pleno y 3 del PSOE), 10 en contra (el PP) y 1 abstención (PSOE).

Tras la lectura de la moción no hubo intervenciones de los portavoces de los grupos municipales, tanto del PSOE como del PP. El Sr. Alcalde no permitió que el portavoz de IU que presentó la propuesta interviniera por alusiones.

El presidente del pleno y Alcalde de Mora, Emilio Bravo, cerró este punto alegando que “La Historia es Historia”, “dejemos de remover estas cosas” y “que parece que no conozcamos lo ocurrido y lo que tuyo que soportar nuestro pueblo en esa época”. “Que no hubo buenos ni malos” y “la gente está centrada en otras cosas y no estas”.

Tras esta intervención llegó el turno de “Ruegos preguntas” donde dos ciudadanos intervinieron para glosar la figura de Franco, cuestión permitida por el regidor a pesar que se dejaba claro que no eran ni ruegos ni preguntas. Era manifiesto que se trataba de una exaltación franquista y el portavoz de IU intentó explicar de nuevo el motivo de la moción en cumplimiento de la Ley, ante lo cual el Sr. Alcalde dio por terminado el Pleno.

De nuevo se incumple la Ley, de nuevo se manifiesta con claridad la postura del Partido Popular respecto a la condena del franquismo.

Emilio Sales Almazán

Foro por la Memoria de Toledo

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MORA

Javier Gómez-Pintado Gálvez, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Mora, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN DE RETIRADA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA X FIESTA DEL OLIVO AL DICTADOR FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, CONCEDIDA EL 25 DE MAYO DE 1966.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con motivo de la X Fiesta del Olivo, en el Palacio del Pardo, en Madrid, por el Sr. Alcalde de Mora, Don Aurelio Cabeza Maestro, se le impone al Jefe del Estado Español la primera medalla de Oro de la Fiesta del Olivo.

En el acto estuvieron presentes, el Ministro de la Gobernación, Don Camilo Alonso Vega, el Gobernador Civil de la Provincia de Toledo, Don Enrique Thomas de Carranza, El Presidente del Sindicato Nacional del Olivo, el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Mora, varios miembros de la Comisión Organizadora, así como el promotor de la Fiesta Don José Fernández-Cabrera Martín-Maestro.

La discusión sobre la retirada de simbología y distinciones del franquismo, se inscribe en un debate más amplio que desde hace algún tiempo ocupa tanto a la sociedad civil como al mundo académico: el relacionado con la memoria histórica, la herencia del pasado y el recuerdo colectivo de la Guerra Civil y del posterior régimen de Franco.

En el terreno político, que es el que nos compete como representantes de la sociedad civil en nuestro Ayuntamiento, el día 3 de noviembre de 2004 el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Administraciones Públicas, aprobó una Proposición No de Ley de los grupos parlamentarios de ERC e Izquierda Verde-Izquierda Unida con la aceptación de una enmienda de sustitución del Grupo Socialista sobre la retirada inmediata de los símbolos de la dictadura franquista.

En el texto aprobado se instar al Gobierno a que proceda a la retirada, en el plazo más breve posible a lo largo de la presente legislatura de los símbolos procedentes de la dictadura franquista, por su carácter inconstitucional.

A su vez, Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), Ley en vigor y de obligado cumplimiento recoge en su art. 15 lo siguiente:

Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.

SOLICITAMOS:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Mora mediante esta moción manifieste su total desacuerdo con la presencia de nomenclaturareferente al dictador Francisco Franco en nuestra Fiesta del Olivo y, en cumplimiento de la legislación vigente, y de la potestad que el propio Ayuntamiento tiene, procederá en breve a eliminar de la Fiesta del Olivo, y por ende de la memoria colectiva de nuestro municipio, la distinción de la Medalla de Oro al dictador.

De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS:

1.- El Ayuntamiento de Mora eliminará en el plazo máximo de tres meses a partir de la aprobación de la presente moción, la Medalla de Oro de nuestra Fiesta del Olivo al dictador y personas que ejercieron algún tipo de poder durante el periodo de la dictadura franquista.

2.- El Ayuntamiento de Mora se comprometa al estudio y posterior retirada de referencias franquistas que existen en su término municipal en el plazo máximo de tres meses a partir de la aprobación de la presente moción.

Atentamente,

Fdo. Javier Gómez-Pintado Gálvez

Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Ayuntamiento de Mora