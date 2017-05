El Valle de los Caídos, donde 22.000 víctimas de Franco descansan junto a su verdugo

El Congreso pedirá al Ejecutivo desenterrar al dictador y trasladar sus restos a otro lugar

El Gobierno ya ha rehusado exhumar al caudillo y probablemente hará oídos sordos a la petición de la oposición

PATRICIA MARTÍN / MADRID

MARTES, 9 DE MAYO DEL 2017

El Valle de los Caídos volverá este martes a ocupar unos minutos en la agenda apretada de los políticos. El PSOE llevará al pleno del Congreso una iniciativa para convertir el mayor símbolo del franquismo en un espacio de homenaje a las víctimas de la guerra civil y la represión posterior, tal como exige la ley de memoria histórica. La proposición no de ley posiblemente saldrá aprobada y, con la misma probabilidad, el Gobierno hará oídos sordos a una proposición no de ley que no tiene fuerza ejecutiva y que contiene una demanda que el PP no comparte y que viene de lejos.

Fue precisamente el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien creó en el 2011 una comisión de historiadores y juristas destinada a reinventar el Valle de los Caídos, un gigantesco mausoleo que alberga, además de las tumbas de Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, los cadáveres de en torno a 22.000 personas ajusticiadas por orden del dictador, que descansan en fosas comunes y cuyos restos fueron llevados hasta allí -en su mayoría- en contra del deseo de sus familiares. Pero el general quería crear un espacio de homenaje a los “héroes y mártires de la cruzada” y ordenó el traslado de los cadáveres y la construcción del monumento, que se prolongó de 1940 a 1958 y en la que participaron presos políticos, a cambio de reducción de condena.

La comisión de Zapatero reclamó trasladar los restos de Franco al lugar designado por su familia, para así conseguir que el panteón se convierta en un espacio para la memoria y que el cadáver del caudillo deje atormentar a los allegados de los republicanos allí enterrados. También uno de los nietos del dictador ha manifestado que sus descendientes no están del todo de acuerdo con que el dictador descanse en el Valle.

EL PSOE NO LO PLANTEÓ CON TIEMPO

Aún así, las recomendaciones de los expertos, que el PSOE no tuvo tiempo de ejecutar al promover la iniciativa al final de su última legislatura en el Gobierno, quedaron en un cajón cuando Mariano Rajoy llegó al poder. El Gobierno del PP primero argumentó que no era un tema “urgente” en plena crisis económica y después pasó a defender que cumple con la ley de la memoria histórica al no reinventar el Valle puesto que este no es un monumento franquista y se rige “estrictamente por las normas aplicables a los lugares de culto y los cementerios públicos.

Es cierto que en el mausoleo, situado en el llamado Valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo del Escorial (Madrid), hay una basílica y una abadía de monjes benedictinos, la Abadía de la Santa Cruz, que es la que gestiona el templo. Si bien, las fosas son de competencia estatal y resto del monumento depende de Patrimonio Nacional (que recibe cada año en torno a 2 millones de euros en ingresos procedentes de los turistas).

LAS EXHUMACIONES PENDIENTES

Un juez ya ha ordenado exhumar dos cadáveres de represaliados cuyas familias piden una “digna sepultura” pero el Estado dilata los trámites y, por el momento, evita ejecutar el fallo.

Mientras tanto, la gran cruz que corona el mausoleo, posiblemente la más grande del mundo cristiano, ve pasar inmutable el paso del tiempo.

