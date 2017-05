¿Qué pasó con los guardias civiles que lucharon por la República al finalizar la Guerra Civil?

LA IMPORTANCIA DE LA SEMÁNTICA

En el número de la revista “La aventura de la historia” del mes de mayo del año en curso y dentro de la sección “Preguntas y respuestas” aparece una cuestión que plantea un Ciudadano, D. José Manuel García Sánchez, sobe los guardias civiles que fueron leales a la República. El texto de la pregunta dice “¿Qué pasó con los guardias civiles que lucharon por la República al finalizar la Guerra Civil?”

Responde el Historiador, D. Miguel López Corral, que así se manifiesta: “Los guardias civiles que permanecieron en el bando republicano durante la guerra corrieron distinta suerte. La mayoría había sido dada de baja durante la contienda por los nacionales, especialmente después de la disolución de la Guardia Civil por los republicanos (30 de agosto de 1936), y no lograron ser admitidos de nuevo. Sólo una parte de aquellos que se pasaron al bando nacional durante la contienda o superaron el proceso de depuración abierto en la Causa 1/39 fueron admitidos. Un tercer bloque sufrió condena, fue fusilado, abandonó el país o se buscó la vida como pudo. Hubo, incluso, algún caso que siguió combatiendo al franquismo formando parte del maquis”

Después de leer esto me he permitido escribir una carta al Director de la publicación haciendo unas observaciones sobre la semántica de algunas palabras que utilizamos y que creo que se deberían emplear de manera correcta.

Por cierto, como expongo en la carta el tema de los miembros de la “benemérita” que fueron honestos y cumplieron con el deber de defender al pueblo español está poco tratado. De lo que conozco solo hay una obra que trata este asunto. Se titula “Los rojos de la Guardia Civil” cuyo autor es D. José Luis Cervero y está editada por La esfera de los libros el año 2006.

Sr. Director de “La aventura de la historia”

En el numero de mayo de la revista que Usted dirige y en la sección de “Preguntas y respuestas”, aparece una cuestión de D. José Manuel García Sánchez que pregunta “Qué pasó con los guardias civiles que lucharon por la República al finalizar la Guerra Civil? A la responde el historiador D. Miguel López Corral. El tema es tan amplio y tan poco estudiado y divulgado que merecería no solo un artículo sino también más obras al respecto, pero mi intención no es hablar de este tema y si de la importancia de la semántica. El Sr. López cae en un error habitual, del que yo tampoco estoy libre en alguna ocasión, al hablar de bandos, creo que es hora de dejar claro que no hubo dos bandos, hubo quienes lucharon por defender la institución democrática y constitucional de la República y quienes organizaron un golpe de estado contra ella y provocaron una guerra civil, o sea un grupo golpista y terrorista auspiciado por militares, la iglesia católica y el poder económico. La otra cuestión es la palabra maquis que se emplea para hablar de la lucha armada contra la dictadura, en mi opinión es preferible hablar de guerrilla antifranquista, el término maquis es la definición de la resistencia francesa contra el nazismo y el vocablo devino en eso, maquis es sinónimo de resistencia en Francia.

Gracias y un cordial saludo

Emilio Sales Almazán. Foro por la Memoria de Toledo