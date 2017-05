Una investigación destapa la Barcelona que estimó los nazis

Tras cuatro años de investigación, se publican pruebas gráficas de la huella hitleriana en la ciudad

SILVIA MARIMON Barcelona

El 3 de mayo de 1945 el consulado alemán en Barcelona celebró una ceremonia para que la ciudadanía pudiera decir adiós a Hitler, que vencido y desesperado había suicidado el 30 de abril en el búnker de Berlín. Según la prensa, más de 12.000 personas dejaron su testimonio a los libros de condolencias . Quisieron despedirse el gobernador civil, el alcalde accidental, el jefe de la Guardia Urbana y de la policía … Y, lo más inquietante, “público de todas las clases sociales”: ” Pudimos ver largas colas, integradas por personas de toda condiciones que, con el dolor impreso en super rostro, iban a manifestar sume hondo sentimiento “, informaba Solidaridad Nacional .

Fue el colofón final de una larga relación entre la Alemania nazi y la Barcelona franquista que había comenzado en 1939. “Hubo una gran complicidad entre las autoridades locales y el régimen alemán, pero hasta ahora no había la voluntad institucional porque esto s’esbombés ” , asegura la historiadora Mireia Capdevila , que firma, con el también historiador Francesc Vilanova , Nazis en Barcelona. El esplendor fascista de posguerra (1939-1945) (El Adelanto, Ayuntamiento de Barcelona y Fundación Pi i Sunyer), que se publicará el 25 de mayo. Capdevila, de hecho, no ha encontrado el libro de condolencias que supuestamente firmaron miles de barceloneses: “Desapareció y, como mínimo, por lo que sabemos, no es en los fondos documentales públicos”.

Quizás nunca sabremos quien lloró la muerte de Hitler, pero la presencia nazi en Barcelona ha dejado un importante rastro gráfico. Después de más de cuatro años rastreando los archivos, los dos historiadores han encontrado cerca de un millar de imágenes , y muestran unas 300 a Nazis en Barcelona . “En el libro demostramos que la complicidad con los nazis no sólo se burocrática y diplomática, sino que también se vertió parte de la sociedad civil -dice Capdevila-. Había la voluntad de limpiar el pasado rojo para entrar en el juego de una nueva escenografía política “. Como describía la prensa de la época, ” hay que expiar los pecados de la Barcelona roja “.

Engalonin los balcones!

El consistorio quería que se diera un caluroso recibimiento a Himmler

Uno de los momentos de más clímax de la presencia nazi en Barcelona fue la visita del jefe de las SS, Heinrich Himmler , en octubre de 1940. El Ayuntamiento no supo que el jerarca nazi visitaría la capital catalana hasta cinco o seis días antes, pero se volcó de lleno. “Se puso en marcha todo un engranaje municipal para mentalizar y concienciar a la población para que recibiera Himmler con los brazos abiertos -asegura Capdevila-. Se publicaron bandos de alcaldía en el que se insistía en el agradecimiento al apoyo militar y económico de la Alemania nazi durante la Guerra Civil y se explicitaba la simpatía franquista por las hazañas nazis en la nueva guerra europea. Se pidió que los ciudadanos engalonessin los balcones y que salieran a la calle, y se daba permiso a los funcionarios para que hicieran fiesta “. Himmler, que, según se dijo y repitió en las décadas siguientes, quería saber si el Santo Grial era escondido en la montaña de Montserrat , también visitó el monasterio, donde lo recibió el padre Andreu Ripol. Los autores del libro han hablado con sus sobrinos, que explican que el tío no tenía muy buen recuerdo de la visita y que describió el jerarca nazi como un hombre “arrogante, antipático y altivo” y con pretensiones pseudointelectuales. A pesar de las penurias económicas, el consistorio barcelonés no escatimó dinero: destinó 14.367 pesetas a las cenas y comidas de gala.

Esvásticas en Barcelona

Hitler exhibido en la Universidad de Barcelona y el Parlamento

“Hubo una ocupación física de la ciudad, como se puede ver en la cartografía, porque las sedes de poder nazis eran el corazón de Barcelona “, dice Capdevila. Cerca de la plaza Cataluña estaba el Banco Alemán Transatlántico, el Consulado Alemán, la Asociación Cultural Amigos de Alemania, la Cámara de Comercio Alemana, la Casa Alemana de Barcelona … Y no muy lejos, en el Eixample, hay estaba el Mercado de Artesanía Alemania, el Instituto Alemán de Cultura, el Colegio Alemán … “Todo lo que venía de Alemania, jóvenes, libros, conferencias, exposiciones, exhibiciones deportivas o dirigentes, era digno de ser admirado por la Barcelona franquista “, dice la historiadora.

La Exposición del Libro Alemán se hizo en la Universidad de Barcelona, y las fotografías muestran las esvásticas ondeando en la fachada del edificio y en el Paraninfo, donde también había, haciéndose mutua compañía, los bustos de Franco y Hitler . “Alemania dio 3.000 libros para la muestra y luego les regaló a las autoridades franquistas. Posiblemente, el ejemplar de la edición de 1940 de Mein Kampf que se conserva en la Biblioteca de Cataluña fue el exhibido en la exposición y proviene de la donación “, dice Capdevila.

Para la Exposición de Arquitectura Moderna Alemania, el Ayuntamiento cedió gratuitamente el edificio del Museo de Arte Moderno en la Ciutadella, el actual edificio del Parlamento, que también se engalanó con esvásticas. En la Exposición de Prensa Alemania, los nazis quisieron dar una lección de cómo utilizar los medios. “Querían adoctrinar la prensa local explicándoles la eficacia de su modelo” , asegura Capdevila.

Fiestas nazis a los teatros

El Palau de la Música celebró el cumpleaños de Hitler

El Teatro Tívoli, el Coliseum, el Cine Victoria y el Palau de la Música fueron el escenario de las grandes fiestas alemanas, como el cumpleaños de Hitler en abril, el Día de Gracias a Dios por la Cosecha a la octubre o la Toma del Poder en enero. Todos eran espacios con gran aforo para acoger la colonia alemana y el franquismo local. El escenario modernista del Palau de la Música se adornaba para cada evento con esvásticas y retratos gigantescos de Hilter, y la platea aplaudía los actos con el brazo alzado. Los alemanes aprovechaban las fiestas para repasar ante el público sus hazañas bélicas. Una de las fiestas con más éxito fue la celebración de los 52 años de Hitler, en abril de 1941. La Banda Municipal dirigida por Ramon Bonell interpretó la apertura de Leonora , de Beethoven, y la apertura de Los maestros cantores de Nuremberg , de Wagner, ante las jerarquías de la FET y de las JONS y las autoridades franquistas. La conmemoración del décimo aniversario de los nazis al poder, el 31 de enero de 1943, fue también muy potente. “Ganaremos porque Adolf Hilter nos guía”, se dijo al público mientras éste entonaba el ” Sieg heil ” a Hitler y los himnos nacionales.

Refugio y prisión de nazis

De los balnearios catalanes al campo de Miranda de Ebro

La España franquista comenzó a acoger sus aliados italianos a partir del otoño de 1943, caído el fascismo, y los alojó en balnearios (Prats, Soler y Vichy Catalán) y en dos mesones de Caldes de Malavella. Pero la situación era insostenible porque los hoteleros querían aprovechar la temporada de baños termales y los militares españoles querían tener disponibles las instalaciones por si había problemas en la frontera . Cuando a finales de agosto de 1944 se liberó Francia, cientos de militares alemanes que estaban en el control de la frontera buscaron refugio en España. El Ministerio de Asuntos Exteriores, sin embargo, consideró que los aduaneros alemanes habían abandonado de forma voluntaria su lugar y los consideró desertores. Su destino fue el campo de concentración de Miranda de Ebro. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre la Alemania nazi y la España franquista se volvió más discreta y poco visible, y las demostraciones de amistad e identificación ideológica y política fueron desapareciendo de la prensa y la espacio público. En la primavera de 1945 los tiempos ya habían cambiado demasiado para hacer tan evidente la complicidad entre nazis y franquistas.

