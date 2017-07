Alicante: El PP suprime la Memoria Histórica en la Diputación

El equipo de gobierno deja en 145 euros una partida de 50.000 para acabar con los símbolos franquistas en la provincia

Sandra Llinares

La institución deniega la subvención a Callosa de Segura para retirar la polémica Cruz de los Caídos.

La Diputación de Alicante, bajo mando del PP, concederá en 2017 la irrisoria cantidad de 145 euros en subvenciones para acabar con la simbología franquista en la provincia de una partida inicial de 50.000 euros. La ayuda, que se irá al pequeño municipio de Daya Nueva, se llevará a la Junta de Gobierno para que sea aprobada por el PP, aunque tampoco se descarta que se haga un decreto para su resolución. Entre los proyectos presentados que se han quedado fuera destaca el traslado de la polémica Cruz de los Caídos de Callosa de Segura, localidad que solicitó acogerse a la subvención, única y exclusivamente para retirar este vestigio. La Diputación sacó a convocatoria un total de 50.000 euros para subvenciones a los ayuntamientos de la provincia que quisieran sustituir denominaciones y símbolos franquistas para la recuperación de la Memora Histórica en el año 2017. El equipo de Gobierno acotó las condiciones de presentación a los municipios de menos de 20.000 habitantes y estableció las bases de la convocatoria, que requería de una serie de condiciones (puntos) para poder asignarla.

Cuatro municipios solicitaron estas ayudas -Benissa, L’Orxa, Callosa de Segura y Daya Nueva- y sólo éste último -controlado por una alcaldesa de un grupo independiente- ha logrado una pequeña subvención de 145 euros para eliminar la rotulación de siete calles franquistas, de las que finalmente se han reconocido menos. Otro municipio que pidió la subvención fue Benissa, que recientemente pasó a manos de un gobierno de izquierdas. En este caso, los técnicos consideran que la localidad no ha acreditado la titularidad del edificio en el que se quieren acometer las actuaciones. Pero sin lugar a dudas la negativa a entregar la subvención que más polémica ha creado ha sido la que afecta a Callosa de Segura, con alcalde socialista y cuyo ayuntamiento solicitó dinero para retirar la Cruz de los Caídos que un grupo de vecinos lleva custodiando en los los últimos siete meses para evitar su retirada y traslado. El motivo para negar las ayudas a Callosa de Segura ha sido que la población no alcanzó la puntuación mínima requerida para beneficiarse de estas ayudas.

La Diputación llevó ayer a la comisión informativa de Hacienda y Contratación la distribución de la convocatoria. El dictamen de la comisión fue favorable con los votos del PP y del diputado tránsfuga Fernando Sepulcre, mientras que el resto de grupos se abstuvieron. El diputado de Compromís, José Manuel Penalva, recordó que las propias bases para solicitar las ayudas se complicaban mucho en los municipios de entre 15.000 y 20.000 habitantes debido al sistema de puntuación para optar a esta convocatoria de subvenciones.

La resolución para otorgar únicamente 145 euros a la Daya Nueva no ha sido vista con buenos ojos tampoco por la diputada de EU, Raquel Pérez, que insistió ayer en que la convocatoria no se ajusta a lo aprobado en pleno debido a que se han acotado los pueblos que podían beneficiarse de las ayudas a los de menos de 20.000 habitantes. «Se ha constatado que el equipo de gobierno del PP no quiere eliminar la simbología fascista de Alicante. Destinar 145 euros a cuatro placas es una ofensa a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon y murieron defendiendo los valores democráticos en libertad», subrayó Pérez

El informe favorable de la comisión de Hacienda se llevará a una de las dos juntas de Gobierno previstas durante el mes de agosto para su aprobación por parte del equipo del PP o bien se realizará un decreto por parte del vicepresidente Adrián Ballester. En cuanto a los 49.855 euros que han sobrado de la partida, se destinarán a otra línea de subvenciones antes de que acabe el año.

http://www.diarioinformacion.com/politica/2017/07/27/pp-suprime-memoria-historica-diputacion/1921039.html