Compromís pide que se devuelva el dinero incautado a los republicanos e invalidado por el régimen franquista

La Ley de Memoria Histórica ignoró esta histórica reclamación que dejó sin reparar los derechos de los particulares afectados por esta confiscación

Castelló, 28 de diciembre de 2017

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha anunciado hoy la presentación de una moción para que el Gobierno de España investigue el total de dinero incautado por el Gobierno Franquista después de 1936 y que conformó el Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo y determine las personas para ello. El objetivo de esta propuesta, que fue presentada en las Cortes Valencianas por la diputada de Compromís Marian Campello, es atender esta justa y legítima petición que quedó orillada en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la Guerra del 1936-1939 y la posterior dictadura, ley que la moción pide modificar “para que reconozcan el papel moneda y otros signos confiscados por el régimen franquista y se reconozca el derecho de reparación a los particulares afectados por la confiscación de su dinero”, ha explicado el senador valenciano.

El 18 de julio de 1936 con el golpe de Estado militar contra el gobierno legítimo de la República, se abrió una etapa funesta para el Estado español que se vio sumergido en una Guerra Civil que dividiría a sus gentes y dejaría heridas que a día de hoy siguen sin estar cerradas.

La moción promovida por Campello y trasladada al Senado por la coalición recuerda que “el sistema monetario quedó afectado por todo ello al ser una de las primeras medidas acordadas la de no considerar válidos los billetes puestos en circulación por el Banco de España después del 18 de julio de 1936 a lo que debe añadirse que los billetes anteriores a esta fecha no podían entrar en circulación si no habían sido marcados previamente por las autoridades franquistas”. Con la Ley de Bloqueo de Cuentas Bancarias de 1937 en las zonas ocupadas, fueron clasificándose los saldos de estas cuentas en cuatro grupos según la fecha de apertura de ésta, su actividad y su finalidad. El 1 de abril y el 27 de agosto de 1938 se regularon los cambios de monedas y la confiscación del dinero republicano emitido tras el golpe de Estado, dejando a muchos ciudadanos sin poder realizar el cambio por necesitar aval de personas de renombre para poder ejecutarlo.

Mulet recuerda que “esta confiscación buscaba por un lado obtener recursos y, por otro, reprimir a los demócratas vencidos y ha quedado claro tras 40 años de democracia y 10 de Ley de la Memoria Histórica que ésta es, lamentablemente, todavía una herida abierta” que llevó a muchísimas familias a la absoluta miseria a pesar que las distintas leyes sí hicieron justicia parcialmente sobre los bienes de partidos políticos y sindicatos afectados por la represión.

Para Mulet “la moción busca ir cerrando etapas y borrando indignos hechos de nuestra historia que merecen ser reparados. Lo propusimos con nuestra Propuesta de Ley para el Reconocimiento de las Víctimas del Franquismo y la Memoria Democrática, con enmiendas a los PGE de 2017 que permitieran la exhumación de fosas comunes o con la campaña para borrar de nombres de dictadores o militares que se sublevaron entre los municipios españoles y que ha conseguido ya que cientos de calles y pueblos democraticen su nomenclator”.

Compromís demana que es tornen els diners confiscats als republicans i invalidats pel règim franquista

Publicat el 28 de desembre de 2017

La Llei de Memòria Històrica va ignorar aquesta històrica reclamació que va deixar sense reparar els drets dels particulars afectats per aquesta confiscació

Castelló, 28 desembre 2017

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha anunciat hui la presentació d’una moció perquè el Govern d’Espanya investigue el total de diners confiscat pel Govern Franquista després de 1936 i que va conformar el Fons de paper moneda posat en circulació per l’enemic i determine les persones que ho faran. L’objectiu de la proposta, que va ser presentada a les Corts Valencianes per la diputada de Compromís Marian Campello, és atendre aquesta justa i legítima petició que va quedar apartada la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels que van patir persecució o violència durant la guerra del 1936-1939 i la posterior dictadura, llei que la moció demana modificar “perquè reconeguen el paper moneda i altres signes confiscats pel règim franquista i es reconega el dret de reparació als particulars afectats per la confiscació dels seus diners“, ha explicat el senador valencià.

El 18 de juliol de 1936 amb el cop d’Estat militar contra el govern legítim de la República, es va obrir una etapa funesta per a l’Estat espanyol que es va veure submergit en una Guerra Civil que dividiria la seua gent i deixaria ferides que a dia de hui segueixen sense estar tancades.

La moció promoguda per Campello i traslladada al Senat per la coalició recorda que “el sistema monetari va quedar afectat per tot això en ser una de les primeres mesures acordades la de no considerar vàlids els bitllets posats en circulació pel Banc d’Espanya després del 18 de juliol de 1936, al que s’ha d’afegir que els bitllets anteriors a aquesta data no podien entrar en circulació si no havien estat marcats prèviament per les autoritats franquistes“.

Amb la Llei de Bloqueig de Comptes Bancaris de 1937 a les zones ocupades, van anar classificant-se els saldos d’aquests comptes en quatre grups segons la data d’obertura d’aquestos, la seua activitat i la seua finalitat. L’1 d’abril i el 27 d’agost de 1938 es van regular els canvis de monedes i la confiscació dels diners republicans emesos després del Cop d’Estat, deixant a molts ciutadans sense poder realitzar el canvi per necessitar aval de persones de renom per poder executar-lo.

Mulet recorda que “aquesta confiscació buscava per una banda obtenir recursos i, de l’altra, reprimir els demòcrates vençuts i ha quedat clar després de 40 anys de democràcia i 10 de Llei de la memòria Històrica que aquesta és, lamentablement, encara una ferida oberta” que va dur a moltíssimes famílies a l’absoluta misèria tot que les diferents lleis sí van fer justícia parcialment sobre els béns de partits polítics i sindicats afectats per la repressió.

Per a Mulet “la moció busca anar tancant etapes i esborrant indignes fets de la nostra història que mereixen ser reparats. Ho vam proposar amb la nostra Proposta de Llei per al Reconeixement de les Víctimes del Franquisme i la Memòria Democràtica, amb esmenes als PGE de 2017 que permeteren l’exhumació de fosses comunes o amb la campanya per esborrar de noms de dictadors o militars que es van revoltar entre els municipis espanyols i que ha aconseguit ja que centenars de carrers i pobles democratitzen el seu nomenclàtor“.

