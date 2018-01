Pamplona: UPN no logra que el concurso de ideas sobre el Monumento de los Caídos excluya la opción del derribo

El resto de grupos aboga por respetar las propuestas que se presenten

Jueves, 11 de Enero de 2018 –

PAMPLONA- UPN no logró ayer que el concurso de ideas que ha abierto el Ayuntamiento sobre el Monumento de los Caídos excluyera la posibilidad del derribo. La iniciativa de los regionalistas no contó con apoyos, ya que las formaciones del cuatripartito y el PSN, que finalmente se abstuvo, abogaron por respetar todas las posibilidades -mantenimiento, transformación o desaparición- siempre que sean compatibles con la vigente legislación sobre memoria histórica y con la condición de edifico catalogado que ostenta el monumento.

El concurso propuesto afecta a los Caídos y su entorno urbano. Se establecen 5 premios de 25.000 euros para las propuestas mejor valoradas por un jurado técnico, aunque no se vincularían a lo que en un futuro se pueda decidir urbanísticamente por parte del Ayuntamiento. Las alternativas presentadas deberán justificar su viabilidad económica y técnica y se ha estimado un presupuesto máximo de ejecución material para las obras que se pudieran realizar en la zona de 13 millones de euros. Esta cifra tiene carácter de máximo, debiendo entenderse que puede haber propuestas que planteen intervenciones de baja intensidad que no alcancen esta cantidad.

Por parte de UPN intervino Enrique Maya, quien defendió que se excluya la posibilidad del derribo ya que se trata de un edificio catalogado y por considerar que no aporta nada que se derribe una parte de la historia de la ciudad y que se modifique el diseño urbano de la zona.

Joxe Abaurrea (EH Bildu) aseguró que no se puede plantear un concurso de ideas con restricciones y con respecto al coste, comentó que los 13 millones es una cifra de máximos. Mikel Armendáriz (Geroa Bai) recordó que UPN se opuso al cambio de nombre de la plaza y al traslado de los restos de los militares golpistas, por lo que no le extraña su postura sobre el concurso. Maite Esporrín (PSN) reconoció que los socialistas no tienen una postura sobre el futuro del monumento y que antes de posicionarse quieren saber lo que piensan las asociaciones de la memoria.

Edurne Eguino (I-E) abogó por el derribo -“es un monumento que ofende”- mientras que Armando Cuenca (Aranzadi) dijo que se trata de una “herida abierta para la ciudad”. – K. García

http://www.noticiasdenavarra.com/2018/01/11/vecinos/pamplona/upn-no-logra-que-el-concurso-de-ideas-de-los-caidos-excluya-la-opcion-del-derribo