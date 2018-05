Franco, Primo de Rivera y otras figuras del franquismo conservan 1.143 calles en España

Toledo, Cáceres y Valladolid son las provincias con más vías públicas con nombres de personajes históricos relacionados con el franquismo

ISABEL RUBIO

Madrid 10 MAY 2018

El fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, el dictador Francisco Franco o el general golpista Emilio Mola son solo algunas de las figuras de la Guerra Civil y del franquismo que aún dan nombre a más de 1.143 calles y plazas de España. Así lo detalla un listado que el Gobierno ha aportado a Compromís con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a que la Ley de Memoria Histórica obliga a retirar la simbología franquista, aún hay más de 100 calles y plazas con el nombre Generalísimo o 315 dedicadas a Primo de Rivera.

La formación pidió al Ejecutivo una lista de las vías públicas que mantienen la nomenclatura de Onésimo Redondo, Ruiz de Alda, Queipo de Llano, General Mola, General Sanjurjo, General Yagüe, Millán-Astray, José Antonio Primo de Rivera, Generalísimo y el 18 de julio —día del golpe de Estado en España de 1936 contra el gobierno de la Segunda República—.

La lista, calificada por Compromís como “escandalosa”, tiene 27 páginas, cada una de ellas con aproximadamente 50 ejemplos de ciudades y municipios que siguen sin cambiar los nombres de sus vías públicas. Sin embargo, solo incluye las calles y plazas de España con los citados nombres (sobre los que se interesó Compromís en su pregunta al Gobierno para respuesta escrita) y no todas las que tienen nomenclatura franquista.

En España, según la lista, un total de 314 se llaman José Antonio Primo de Rivera (con el nombre completo, solo el nombre o solo los apellidos); 144, General Mola; y 137, Generalísimo. El líder falangista Onésimo Redondo y el militar sublevado Queipo de Llano tienen 51 calles y plazas cada uno con su nombre. El general Sanjurjo tiene 45; el aviador de la Falange Julio Ruiz de Alda, 37; el general Yagüe, 32; el fundador de la Legión José Millán Astray, 11, y Emilio Mola, 1. También hay cinco vías públicas que hacen referencia al día 18 de julio.

La lista también incluye 315 calles que llevan el nombre de Calvo Sotelo, pero solo con apellidos y no con el nombre. Compromís preguntaba de manera genérica por este apellido, pero no precisaba que se refería exactamente a José Calvo Sotelo, quien fue asesinado días antes de la sublevación de Franco, prestó su apoyo a esta y su crimen fue incluido e investigado en la llamada Causa General abierta por la dictadura. De hecho, José Calvo Sotelo fue una de las figuras de la derecha más reivindicadas durante la dictadura franquista —además de ser ministro durante la autocracia de Miguel Primo de Rivera— y su asesinato en julio de 1936 ayudó a polarizar aún más la sociedad y precipitó el golpe de Estado contra la Segunda República. “El listado actualizado de presencia de callejero franquista es escandaloso”, asegura Compromís, quien precisa que las calles de Calvo Sotelo son las dedicadas a José Calvo Sotelo.

El Gobierno, en su respuesta sobre la persistencia del franquismo en el callejero, agrupó en una sola la respuesta a todas las preguntas de esta formación política referidas a la nomenclatura de la dictadura y ella incluyó en ella las 315 calles dedicadas a Calvo Sotelo.

En la relación, las provincias con más calles y plazas con nombres franquistas son Toledo (123), Cáceres (103), Valladolid (98) y Ávila (88). La Ley de Memoria Histórica se aprobó hace más de 10 años, en 2007. Desde entonces, algunas ciudades como Barcelona o Madrid ya han retirado muchas placas de las calles y plazas. Pero en España cientos de calles aún conservan la nomenclatura franquista. Por ejemplo, en la lista figuran 44 vías públicas de Madrid y seis de Barcelona.

“Según la Ley de Memoria Histórica habría que retirar estos nombres, pero si la incumples no recibes ningún tipo de sanción”, asegura el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet. Para Mulet, la legislación es insuficiente porque no se sanciona a quien incumple la ley: “Hemos recurrido a la fiscalía pero no hay una regulación sancionadora”. El Gobierno, según indica la formación política, no ha tomado ninguna medida al respecto. En un comunicado enviado a Compromís en marzo de 2017, el Ejecutivo sostiene que “las denominaciones de las vías de los municipios no son competencia del Gobierno”. La lista facilitada por el Ejecutivo está elaborada con datos del INE. Este último organismo recibe los datos de los Ayuntamientos para la elaboración del padrón municipal.

Ante la respuesta del Gobierno, Compromís ha solicitado directamente a los Ayuntamientos que retiren los nombres franquistas de sus calles. En algunos casos, los Consistorios ya han eliminado la nomenclatura franquista, pero aún no se lo han comunicado al INE. En otros, aún no han contestado a la formación o han respondido diciendo que “no las han cambiado ni piensan hacerlo”. Es el caso de Serranillos, un municipio de Ávila que ha descartado cambiar el nombre de la calle José Antonio porque al no incluir un apellido no se puede asociar dicha denominación a una persona concreta.

