Ferrol regaló a la familia Franco joyas, antigüedades y el panteón

Su parentela aún tiene un botín recopilado por Carmen Polo en las tiendas y pagado por el ayuntamiento

El alcalde que se negó fue cesado en 1959

PATRICIA HERMIDA. FERROL

A Franco le salió rentable nacer en Ferrol. El ayuntamiento no sólo le entregó un panteón entre las familias ilustres en el cementerio de Catabois, también amplió y remodeló toda su casa. Y costeó con fondos municipales las joyas y antigüedades que se llevaba Carmen Polo de los comercios locales. La mujer del Generalísimo ya era conocida como La Collares. Y especial fama tenían sus andanzas por las joyerías de A Coruña y Ferrol, donde nunca pagaba. En la ciudad herculina, los dueños de los negocios crearon un seguro para costear semejante sangría entre todos. Pero en Ferrol, las facturas se enviaban al ayuntamiento que se encargaba de abonarlas, como indica el historiador Enrique Barrera. Gran parte del botín que tienen los Franco procede de Ferrol: perlas, oro y antigüedades de gran valor, costeadas por la ciudad.

Semejante expolio duró desde la Guerra Civil hasta después de la muerte del dictador. Como ya indicó este diario, todavía en 1979 el ayuntamiento acordaba dejar de pagar luz, teléfono, agua, conserje y contribución de la casa natal de Franco en la actual calle María. Todos esos gastos fueron abonados por las cuentas públicas durante 40 años. Cuenta el historiador Enrique Barrera, de la Asociación Memoria Histórica Democrática, que “Carmen Polo ía polas tendas de antigüedades e xoierías, collía o que quería e non pagaba… as facturas mandábanse ao concello que pagaba todo, e os comerciantes escondían as pezas máis valiosas”.

Hasta que el entonces alcalde Francisco Dopico, director de Bazán, “tivo a ocorrencia de mandar as facturas ó Pardo e automáticamente foi cesado en 1959”. Ante el descubrimiento del panteón, la ampliación de la casa en 1950 y el pago municipal de todos los gastos hasta 1979, el BNG llevará una moción al pleno. Según su portavoz, Iván Rivas, “a tibia posición do goberno local é inaceptable, e nós pedímoslle que o concello compre a tumba e que rexeite en acordo plenario o posible enterramento dos restos de Franco en Ferrol”. Rivas recordó que la administración local le cambió al dictador un pequeño nicho familiar por el panteón, y que la familia no pagaría sus impuestos: “Xa estamos bastante estigmatizados como para ser lugar de peregrinaxe”.

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/ferrol-regalo-familia-franco-joyas-antiguedades-panteon/idEdicion-2018-07-13/idNoticia-1126489/