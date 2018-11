Más de cien colectivos impulsores de la campaña “#NiValleNiAlmudena han realizado este miércoles un acto en Madrid

Ni Valle Ni Almudena – 14-11-2018. Vídeo de Carlos Melchor

Acto 14 de Noviembre. Auditorio “Marcelino Camacho” de CCOO-Madrid

Presenta: Carmen Luque

Intervenciones:

Jaime Cedrún (Secretario General CCOO-Madrid)

Luis Miguel López Reíllo (Secretario General UGT-Madrid)

Mauricio Valiente (3ºTte. de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid)

Actuación de Lucía Socam

Marian Beitialarrangoitia (Diputada de EH Bildu)

Enric Bataller (Diputado de Compromís)

Eva García Sempere (Diputada de IU)

Joan Tardà (Diputado de ERC)

Antón Gómez-Reino (Diputado de Podemos-En Marea)

Actuación de Rojo Cancionero

Agustín Millán. Diario16, 14/11/2018

“Ni en El Valle, ni en la Almudena: Madrid sin Franco

“Una democracia no puede honrar a un dictador”, según denuncia la plataforma organizadora del acto en el auditorio ‘Marcelino Camacho’ de CCOO Madrid

La plataforma “#NiValleNiAlmudena. Madrid sin Franco”, ha celebrado un acto público reclamando que el dictador sea exhumado de Valle de los Caídos y que no sea enterrado en la catedral de la Almudena.

Tomaron la palabra los secretarios generales de CCOOy UGTde la Comunidad de Madrid, JaimeCedrúny Luis Miguel López Reíllo respectivamente. Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, Èric Bataller, diputado de Compromís, Eva García Sempere, diputada de Izquierda Unida, Joan Tardà, diputado de ERC y Antonio Gómez Reino, diputado de Podemos-En Marea.

“Una democracia no puede honrar a un dictador”, asegura la plataforma que el mes pasado envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, en la que subrayan que el entierro de Franco en la catedral madrileña “supondría una vejación y una humillaciónpara las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad”.

La coordinadora está formada por asociaciones de ‘memoria histórica’, vecinales, sindicatos y partidos políticos de izquierda, que se muestran en contra de que los restos del dictador permanezcan en el Valle de los Caídos, y también se niegan a que sea enterrado en la cripta familiar de la familia Franco en La Almudena.

En la carta, la coordinadora justifica su rechazo porque “Franco fue un general golpista que instauró una dictadura y secuestró la soberanía nacional por la fuerza durante 40 años. El máximo responsable de un régimen de represión y terror ejercido ,de múltiples formas , sobre cientos de miles de personas.

El entierro de Franco en La Almudena, un lugar público a pocos metros de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad. La catedral y el centro de Madrid se convertirían en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta, en un lugar de movilización antifascista.

Ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen de Madrid, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes. Una democracia no puede honrar a un dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internacionales de Derechos Humanos. Solicitamos de ustedes, desde las diferentes responsabilidades que ejercen actualmente, que tomen las medidas necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral de La Almudena tras su salida del Valle de Cuelgamuros.

En el acto todos los presenten se han opuesto frontalmente a que se produzca el enterramiento en la Almudena, y “hacemos un llamamiento público a la ciudadanía para que exprese su desacuerdo y se movilice, con el fin de impedir que se consume tal escarnio”.

No es difícil imaginar que los ultras y cabezas rapadas seguidores de los equipos de fútbol extranjeros empiecen a acudir a la Almudenaen sus visitas a Madrid(puesto que no existen lugares similares en el resto de Europa, ni legislaciones tan complacientes como la nuestra con las demostraciones públicas de exaltación fascistay neonazi). ¿Qué opinará de ello el arzobispado? ¿Y los hosteleros del centro de Madrid? ¿La alcaldesa seguirá pensando que “el Ayuntamiento no tiene nada que decir”?

La sociedad y el Estado español tienen una deuda inconmensurable con las víctimas y sus familias, y también tienen un serio problema con los restos del franquismo (que no es sólo el cadáver de Franco). La salida prevista del dictador de su monumentofaraónico en Cuelgamuros constituye la oportunidad de zanjar esta cuestión. La responsabilidad de que ahora se produzca un cierre en falso, que será en todo caso provisional, será en primer lugar del Gobierno, pero también de la Iglesia.

Jaime Cedrún , como anfitrión, ha recordado que el edificio donde se celebraba el acto fue propiedad de los sindicatos verticales franquistas y que lleva el nombre de Marcelino Camacho en honor del que fuera luchador incansable por los derechos de la clase trabajadora por lo que sufrió las cárceles franquistas.

En su alocución, el secretario general madrileño de UGT Luis Miguel López Reíllo dijo “No quiero a Franco en ninguna parte… bueno si: en una cuneta.” Y terminó dando vivas a la República Española.

Mauricio Valiente, tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid y co-portavoz regional de Izquierda Unida subrayó que sería inimaginable que Hitler, Mussolini o Petain tuvieran un mausoleo en el centro de Berlín, El Vaticano o París.

Joan Tardá diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, fue posiblemente el más aplaudido de los oradores. Especialmente cuando recordó que en la actualidad hay presos políticos y exiliados en Cataluña o cuando reivindicó “la lucha armada de los combatientes antifascistas catalanes y españoles en la II Guerra Mundial”

http://diario16.com/valle-la-almudena-madrid-sin-franco/

María F. Sánchez. Cuarto Poder,

Mauricio Valiente con los colectivos de memoria: “No aceptaremos a Franco en Madrid”

Más de cien colectivos memorialistas impulsores de la campaña ‘Ni Valle ni Almudena’ han realizado este miércoles un acto en Madrid

Han recogido 100.000 firmas para que los restos de Franco no sean trasladados al centro de la capital.

Más de cien colectivos memorialistas impulsores de la campaña ‘Ni Valle ni Almudena’, que ha recogido 100.000 firmas para que los restos de Franco no sean trasladados al centro de la capital, han realizado este miércoles un acto en Madrid. Bajo el nombre de Marcelino Camacho que lleva el Auditorio de CCOO en Madrid, varios cargos públicos de partidos del ámbito de la izquierda y representantes de los sindicatos mayoritarios han unido sus proclamas antifascistas. “No vamos a aceptar este enterramiento en la ciudad”, ha dicho el tercer teniente de alcalde de la capital y miembro de IU Madrid, Mauricio Valiente.

La anomalía de España, donde a diferencia de Europa se sigue homenajeando al dictador en el mausoleo del Valle de los Caídos, ha sido el objeto de las críticas de Valiente, quien ha arremetido contra esa “ridícula equidistancia entre los sanguinarios y quienes trajeron la democracia al país”. También ha alertado de que, aunque no han llegado al poder personajes tan oscuros como Salvini, “estamos infinitamente peor en la conciencia democrática colectiva” ya que “las cenizas del franquismo se metieron debajo de las alfombras de nuestras instituciones democráticas”.

Al subir al escenario, el diputado de ERC Joan Tardà ha apelado una unidad de las fuerzas de izquierda que realmente permita conseguir “lo que no se pudo en 2007”, en referencia a una Ley de Memoria Histórica que considera claramente insuficiente. A su vez, ha anunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado la petición de su partido de anular todas las sentencias de tribunales franquistas a cambio de sumar su apoyo a la expulsión de Franco de la Almudena. “Han vuelto a dar la palabra, vamos a ver si en los próximos meses cumplen”, ha indicado el parlamentario catalán. Asimismo, también ha exigido tres demandas memorialistas: que el Estado reconozca su responsabilidad en el envío de miles de republicanos catalanes y españoles a los campos de concentración nazis, que se reconozca jurídicamente a las víctimas y que se repare la memoria de la lucha armada.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem Antón Gómez-Reino ha manifestado que “el caudillo además de un dictador fue un maldito ladrón” y ha sumado su hombro a la propuesta de Tardà de unir esfuerzos entre las fuerzas de la izquierda porque “Madrid no se merece a un dictador, pero la ciudadanía de Galicia también exige que se devuelva el Pazo de Meirás”. La diputada de IU Eva García Sempere ha alertado de que “el fascismo está en uno de sus mejores momentos” y es necesario seguir peleando por “sacar a Franco de la Almudena, sacar a Primo de Rivera también del Valle, quitar la Ley de Amnistía y acabar con el silencio de la Iglesia sobre los bebés robados”.

La coletilla de humor la ha puesto el diputado de Compromís Enric Bataller, quien ha bromeado: “He venido a informaros de que Franco ha muerto”. A su vez, ha lamentado que a estas alturas haya que estar discutiendo que el dictador asesino que “entró matando y murió matando” pueda trasladarse para que se convierta en otro lugar de peregrinación fascista. También ha alertado: “Los herederos políticos del franquismo saben que tienen mucho que perder”.

Carmen Luque, de la asociación Todos los bebés robados son también mis niños, y los secretarios generales de UGT y CCOO en Madrid también han hecho alusión en el Auditorio Marcelino Camacho a “los 120.000 enterrados en las cunetas mientras el dictador recibe homenajes” o a los miles de casos de bebés robados sin investigar.

La campaña que han emprendido un centenar de colectivos de memoria para que el dictador no sea enterrado con homenajes en el centro de la capital, en la Catedral de la Almudena, ha logrado reunir unas 100.000 firmas en Change.org, pero todavía tiene continuidad. El próximo día 18 planean concentrarse en Cuelgamuros mientras el próximo 1 de diciembre ha convocado una protesta frente a la Catedral de la Almudena.

https://www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2018/11/15/mauricio-valiente-con-los-colectivos-de-memoria-no-aceptaremos-a-franco-en-madrid/