Acto de recuerdo a los segovianos presos en los campos de concentración nazis

Monumento "A los segovianos deportados a los campos de concentración por defender la libertad frente al franquismo y el nazismo"

El acto en memoria de las víctimas del nazismo homenajea a los internados en campos de concentración

EL NORTE

Martes, 29 enero 2019

Naciones Unidas declaró el 27 de enero como Día internacional de Conmemoración en Memoria de las víctimas del Holocausto, fecha que coincide con el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en 1945 por el ejército soviético. Acercándolo lo más posible a esa fecha, el Ayuntamiento de Segovia ha elegido el 28 de enero para materializar el compromiso adquirido por la corporación municipal en Pleno, a propuesta de Izquierda Unida, de rendir homenaje a los segovianos deportados a los campos de concentración nazis.

La gran mayoría de los españoles deportados eran exiliados que habían abandonado el país en 1939 y que contribuyeron a la defensa de Francia contra la Alemania nazi. De ellos, 31 eran segovianos (5 de la capital) los que pasaron por campos como Buchenwald, Mauthausen, Neuengamme o Dachau. Como homenaje a estas personas, se ha descubierto una placa, colocada en un monolito, que permanecerá en el jardín de Los Huertos.

La alcaldesa, Clara Luquero, el presidente del Foro por la Memoria de Segovia, Juan Carlos García Funes, la vicepresidenta de la Asociación Amical de Mauthausen, Concha Díaz, y la nieta de Fermín Cristóbal –deportado a Dachau–, Cristina Cristóbal han sido los encargados de descubrir la placa en la que se puede leer: «a los segovianos deportados a los campos de concentración por defender la libertad frente al franquismo y al nazismo». Tras este acto, se han colocado ocho rosas blancas en recuerdo de Florencio Abad, cautivo en Mauthausen y fallecido el 8 de abril de 1942; Antonio Arranz, cautivo en Mauthausen y fallecido el 16 de noviembre de 1941; Manuel García, cautivo en Buchenwald y más tarde liberado;Miguel Ruiz, cautivo en Mauthausen y liberado en Dachau el 29 de abril de 1945 y Agustín Sanjosé, cautivo en Mauthausen y liberado el 5 de mayo de 1945.

En representación de los deportados de la provincia se ha recordado a Fermín Cristóbal, deportado a Dachau el 28 de agosto de 1944 y fallecido el 9 de febrero de 1945; Joaquín Gil, deportado a Mauthausen el 27 de enero de 1941 y fallecido el 20 de diciembre de 1941 y Juan Benito, deportado el 28 de agosto de 1944, cautivo en Dachau y liberado el 29 de abril de 1945.

Además, se ha invitado a los asistentes a sumarse a la campaña en las redes sociales #WeRemenber, iniciada en 2017 por el Congreso Judío Mundial. La iniciativa consiste en hacerse una foto con un cartel que ponga #WeRemember para hacer visibles y recordar a las víctimas del Holocausto ya que cada día quedan menos supervivientes para seguir contando lo ocurrido.

Moción de Izquierda Unida

La instalación del monolito en recuerdo de los presos segovianos del nazismo se ha realizado tras aprobar en un pleno del año pasado una moción de Izquierda Unida elaborada en colaboración con el Foro por la Memoria de Segovia. El grupo municipal de IU «celebra que se lleve a cabo este reconocimiento, que supone otro paso para recuperar la memoria de todas las personas que padecieron los horrores de los campos de concentración, y que servirá de homenaje a los luchadores y luchadoras por la libertad que han caído en el olvido». En IU consideran que muchos de los vecinos desconocen que hubo segovianos presos en campos de concentración, por lo que el monolito contribuirá a recordarlos.

«Desde las instituciones democráticas tenemos la obligación de reconocer a estas personas que sufrieron la barbarie del fascismo primero en España y después en Europa, por defender la libertad. Con este homenaje Segovia se sitúa al nivel de otros países europeos que han sabido construir su memoria democrática en torno a los derechos humanos de las víctimas», apunta el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Ángel Galindo.

El Adelantado

La ciudad rinde homenaje a los 31 segovianos represaliados por el nazismo

Una placa recuerda, en Los Huertos, a quienes fueron deportados a los campos de concentración por “defender la libertad”

28 enero, 2019

“Segovia se sitúa hoy a la altura de otras ciudades que han construido su democracia en las bases del antifascismo y en el recordatorio del horror que hubo con esas políticas de segregación y de persecución política en Europa”. Con esta frase resumía Juan Carlos García, presidente del Foro por la Memoria de Segovia, el sentimiento que reinaba esta mañana en la plaza de Los Huertos, donde la ciudad rindió homenaje a los 31 segovianos represaliados por el nazismo, cinco de ellos de la capital y 26 de la provincia, según los datos de la Asociación Amical de Mauthausen —el Ministerio reconoce 28 víctimas—.

En un acto “sencillo pero emotivo”, en palabras de la alcaldesa, Clara Luquero, “homenajeamos a quienes sufrieron el horror de los campos de concentración del nazismo, especialmente a los segovianos que lo padecieron”.

“Hoy recordamos a las víctimas del holocausto, de manera especial a las víctimas de nuestra tierra, honramos su memoria, recordamos y a la vez reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra el totalitarismo, el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y toda forma de intolerancia y discriminación. Reafirmamos nuestro compromiso de defender la convivencia pacífica, fundada en el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos”, añadió la regidora, antes de descubrir la placa, que por siempre, rendirá tributo “a los segovianos deportados a los campos de concentración por defender la libertad frente al franquismo y al nazismo”.

FAMILIARES En el acto participaron algunos familiares de los segovianos que sufrieron el horror en los campos de Mauthausen, Dachau y Buchenwald, entre otros, como Cristina Cristóbal, nieta de Fermín Cristóbal López, quien “estaría más que orgulloso” por este homenaje, reconoció su descendiente. Cristóbal López nació en Sepúlveda, pero se trasladó a una edad temprana a Segovia, donde trabajó en la Diputación, “motivo por el que fue buscado y perseguido”. Pero es que, además, “mi padre también estuvo cinco años en la cárcel, solo por ser hijo de quien era”, lamentó Cristina, cuya lucha, reconoció, es “buscar, recordar, porque lo que se pretendió en aquel momento en España por parte del Gobierno no fue deportar, sino obligar a olvidar”.

Además, Cristina tuvo palabras de recuerdo para las familias de las víctimas, porque “la deportación no solo fue de los ciudadanos que tuvieron que irse y estuvieron en Francia o en Alemania, no importa dónde, porque todos acabaron igual y todos luchaban por lo mismo; lo que más me hace sentir y de lo que nunca se habla es de la deportación del mundo interno de esas familias que fueron deportadas en sus propias casas; no se habla de ese silencio, de esa pobreza, de ese callar, de esa vergüenza, de ese miedo a que se volviera a repetir…Mi padre decía que tenía miedo de ser tachado con una cruz por decir lo que pensaba. Ese silencio obligado todavía existe y vuelve a renacer”.

Por último, recordó a “esos otros deportados que aún viven en las cunetas, que parece que no tienen derechos y siguen en la ignominia del olvido”.

AMICAL DE MAUTHAUSEN Concha Díaz, vicepresidenta de la Asociación Amical de Mauthausen, definió el acto de esta mañana como “un merecido y justo reconocimiento a las víctimas españolas del nazismo” y recordó que alrededor de 10.000 mujeres y hombres republicanos españoles que estaban exiliados en Francia fueron deportados a los campos de concentración nazi, entre los que se encontraban 31 ciudadanos de la provincia de Segovia.

“Fueron deportados por su condición de luchadores antifascistas, por la defensa de los valores de libertad, igualdad, justicia y fraternidad entre todos los hombres. Primero, por oponerse al golpe de Estado de 1936 contra el legítimo Gobierno de la República, lo cual les llevó a la derrota y al exilio; y luego, como exiliados, se enfrentaron al enemigo común, al nazismo”, contó Díaz.

Recordó, además, que estos españoles “fueron catalogados como apátridas cuando entraron en Mauthausen y lo siguieron siendo después de la liberación. Desde Francia la mayoría, pero también desde otros países de Europa y América, vivieron la frustración del mantenimiento durante tantos años de un régimen que despreciaba los valores por los que habían luchado (…) Cuando fueron liberados, no fueron libres para decidir dónde querían vivir. En España, el largo periodo de la Dictadura negó los derechos morales y materiales a los antiguos deportados y a sus familias, a través de su persecución y la afrenta de ignorar el hecho de su existencia, al impedirles construir una asociación para su amparo, en contraste con lo que sucedía en la mayoría de los países de

Europa”.

Por todo ello, estos homenajes son cada vez más importantes, y más en un momento en que los nacionalismos y los fascismos vuelven a dejarse notar en muchos países. “Este no es el mundo que los supervivientes habían soñado en el día de la liberación”, dijo Díaz, quien pidió a las instituciones y a los ciudadanos “que asuman como propio el juramento formulado por los supervivientes de Mauthausen el 6 de mayo de 1945 y luchen por un mundo libre, abierto, solidario, justo y en paz”.

Acueducto2

IU celebra el monolito recordatorio de los presos segovianos del nazismo

Nota de prensa del Grupo municipal de IU.

El equipo de Gobierno dará cumplimiento este lunes a una moción del grupo municipal de IU aprobada el pasado año para realizar un reconocimiento institucional a las víctimas segovianas del nazismo. En concreto, se inaugurará un monolito conmemorativo en la plaza de Los Huertos, con una placa en recuerdo de las 28 personas de la provincia (seis de la capital) que estuvieron cautivas en campos de concentración nazis (en Mauthausen, Neuengamme, Dachau y Buchenwald).

Esta propuesta, realizada en colaboración con el Foro por la Memoria de Segovia, fue llevada al Pleno del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra cada 27 de enero. Esta fecha que coincide con el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en 1945 por el ejército soviético.

El monumento contará con una placa con la leyenda “A los segovianos deportados a los campos de concentración por defender la libertad frente al franquismo y el nazismo”. También lucirá el triángulo rojo invertido con el que los nazis identificaban a los presos políticos en estos campos de exterminio, al igual que otro triángulo con la letra “s”, que era el que identificaba a los presos españoles.

Izquierda Unida celebra que se lleve a cabo este reconocimiento, que supone otro paso para recuperar la memoria de todas las personas que padecieron los horrores de los campos de concentración, y que servirá como homenaje a los luchadores y luchadoras por la libertad que han caído en el olvido. Gran parte de la ciudadanía de Segovia desconoce que algunos de sus vecinos estuvieron presos en campos de concentración, y este monolito contribuirá a que sean recordados y reconocidos.

“Desde las instituciones democráticas tenemos la obligación de reconocer a estas personas que sufrieron la barbarie del fascismo primero en España y después en Europa, por defender la libertad. Con este homenaje Segovia se sitúa al nivel de otros países europeos que han sabido construir su memoria democrática en torno a los derechos humanos de las víctimas”, apunta el portavoz de IU en el Ayto de Segovia, Ángel Galindo.

Una publicación de 2006 editada por el Ministerio de Cultura permitió conocer la existencia de 28 segovianos en campos de exterminio. De los de la provincia, solo se conoce la trayectoria vital de dos de ellos, gracias a investigaciones del Foro por la Memoria. De la lista de 28 segovianos, figuran personas de localidades como Vegas de Matute, Zarzuela del Monte, Sepúlveda, San Ildefonso, Navafría, La Losa, Turégano, Santa María la Real de Nieva o El Espinar, entre otras.

