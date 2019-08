Monumento para las mujeres y el pueblo de Carmona por la manifestación por el agua (1974)

Petición en Change.orgForo Memoria Bajo Guadalquivir ha iniciado esta petición dirigida a Sr. Juan Ávila. Excmo. Alcalde de Carmona

El 1 de agosto de 1974, hace ahora 45 años, se escucharon disparos en Carmona (Sevilla). Uno de ellos acabó con la vida de Miguel Roldán Zafra.

El pueblo de Carmona, encabezado por mujeres, salió a las calles a pedir algo tan básico como el agua potable. Madres, hijas, abuelos clamaron por sus derechos.

Un camión paró en la calle San Pedro, del que se bajó un grupo de Guardias Civiles “muy jóvenes y armados”.

Se escuchó una ráfaga de disparos; la calle San Juan Grande (calle el caño) se llenó de gente que huía despavorida. El resultado: un muerto, dos heridos de bala y muchos carmonenses y carmonensas golpeados, arrastrados, detenidos… El logro de estos valientes ciudadanos: agua potable para todas las casas.

Un pueblo valiente se atrevió a pedir, en una época oscura en la que estaba prohibido, agua y una vida digna.

La historia de un pueblo debe ser pasada de generación en generación. Solo así se honra a quien se debe debe honrar; se valora lo conseguido hasta ahora; y se aprende para el futuro. Creemos, por ello, que no es suficiente una calle, como la que tiene, al único fallecido del episodio. Fue todo un pueblo quien clamó por y logró la mejora de sus condiciones, jugándose hasta sus vidas. Carmona no sería lo que hoy es si no fuera por personas como ellas.

https://www.change.org/p/sr-juan-ávila-excmo-alcalde-de-carmona-monumento-para-las-mujeres-y-el-pueblo-de-carmona-por-la-manifestación-por-el-agua