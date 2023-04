No hay atajos: verdad, justicia y reparación

POR UNA LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.

El pasado mes de enero de 2020 el Partido Socialista Obrero Español presentó una nueva Proposición de Ley de memoria histórica en la que, aunque se recogen avances respecto a la Ley de Memoria 2007 (banco de ADN, censo de víctimas, etc…), sigue sin abordarse de una manera integral la problemática de las víctimas del franquismo. La ausencia sigue siendo la Justicia.

Continúa sin escucharse la voz de los colectivos de victimas que llevamos décadas exigiendo Verdad, Justicia y Recuperación.

Instituciones internacionales como la ONU y sus grupos de trabajo y las organizaciones de derechos humanos, continúan reclamado al Estado Español su obligación de investigar, perseguir y sancionar los delitos contra la humanidad cometidos por el franquismo.

En su informe de visita al país en 2014, el Relator Especial de ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición urgió a las autoridades españolas a atender de forma urgente las demandas de las víctimas.

En su informe de seguimiento a la visita de 2017, el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas también había expresado preocupación por la inacción de los tribunales españoles en la judicialización de los casos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura.

En 2018, instó a España a elaborar planes para buscar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. Expresó la esperanza de que esas iniciativas fueran acompañadas de avances en el ámbito judicial, en particular respecto de los procedimientos penales incoados en cualquier país por las desapariciones forzadas cometidas en España.

El Comité de Derechos Humanos también había recomendado a España que derogara la Ley de Amnistía o la enmendara para hacerla plenamente compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los expertos destacaron además la importancia de los procesos de construcción y significación de la memoria histórica sobre violaciones pasadas y recordaron que “dichos procesos deben darse en un marco de transparencia y participación de la sociedad civil, centrarse en las víctimas y aportar el espacio necesario para exponer sus diversos relatos, y promover el pensamiento crítico sobre eventos pasados”.

Por todo ello reclamamos a las formaciones políticas, que se comprometan a desarrollar una LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO, que:

Establezca la condena del franquismo como régimen criminal, que condene lo que supuso su atentado y el golpe de estado a la II República española, que condene la guerra, la dictadura franquista y la represión continuada contra los derechos humanos.

Reconozca y garantice a las Víctimas del franquismo, del nazismo y de la transición política española los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación en los términos exigidos en los tratados y acuerdos internacionales firmados por el Estado español y organismos internacionales.

Que declare la nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista, el carácter ilegal de todos los tribunales y organismos represivos, así como de toda aquella legislación que garantice la impunidad de los crímenes franquistas

Un plan estatal de exhumaciones judicializadas, dirigidas por un juzgado o fiscalía especializada.

Que se eliminen definitivamente todas las formas de exaltación del franquismo; calles, monumentos y honores..

La ratificación por el Estado español de la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad” adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1968.

Porque sólo por decisiones políticas, relacionadas con la forma en que se desarrolló la transición a la democracia, no se reconoce a las víctimas del franquismo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia, que sí han sido plenamente reconocidos y reparados mediante una legislación específica a su favor. Por eso exigimos al Estado español y a todas las organizaciones democráticas, la elaboración de una Ley Integral de Víctimas del franquismo.

Ya basta de 80 años de impunidad, de no reconocimiento de las víctimas y de negarles el derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

Porque sin memoria histórica no hay democracia.

18 de Febrero de 2020

Adhesiones:

Área de Memoria de IU-Madrid

Acción en Red

