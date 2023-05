Comunicado conjunto sobre el derribo del monumento franquista en el Puerto del Pico (Ávila)

¡Monumentos fascistas fuera de la vista! en Ávila y en toda España. ¡Verdad, Justicia y Reparación!

Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y de la Vera, Foro por la Memoria de Ávila

COMUNICADO DERRIBO MONUMENTO FRANQUISTA

LA LEY SE CUMPLE, ¡SÍ! EN TIEMPO Y FORMA. Y A LA DEMOCRACIA SE LA DEFIENDE, NO SE LA OFENDE

A medida que van pasando los días, y después de la gran alegría que nos llevamos por ver culminado, (el día los Santos Inocentes) el anhelo del derribó del monumento franquista, se han desatado los rumores y las especulaciones por las formas: el quién, el cómo y el cuándo se ha derribado el monumento.

Si bien, y en efecto, lo importante es que el monumento ya es historia, también nosotros, desde el primer momento que conocemos la noticia, nos estamos planteando las mismas preguntas. Porque estamos en nuestro derecho de intentar conocer, cómo mínimo: quién, o quienes lo han derribado,

Primero, porque nosotros no hemos sido los autores (y no por falta de ganas), porque de haber ejecutado esta acción, tal cual se ha perpetrado, seguro que ahora estaríamos en los juzgados con graves problemas.

Segundo, porque albergamos sospechas, muy fundadas, de que quien lo ha derribado, a pesar de tener la Ley de la Memoria Histórica de su parte para ejecutar el derribo con luz y taquígrafos, ahora, lo ha hecho de forma cobarde, con nocturnidad y alevosía, contraviniendo el procedimiento legal, por ejecutarlo de forma “clandestina”.

De esta forma lo que se ha hecho es un flaco favor al Estado de Derecho y a la Democracia, dando argumentos a la extrema derecha para su denuncia y para reprobar la actuación en los juzgados. Y, lo más grave de todo, se han burlado de los familiares de las víctimas del franquismo y de las asociaciones de la Memoria que llevábamos años demandando su demolición.

El día 29 se podía leer en un Tweet, suponemos que, por una persona bien intencionada, desconocedora de lo sucedido y de las veces y los años que llevábamos exigiendo la aplicación de la Ley a la Subdelegación de Gobierno en Ávila, el siguiente comentario:

“La democracia siempre estará agradecida a quien destruyó ayer el monumento franquista en el puerto del Pico (Ávila)”

Sí que estamos de acuerdo, en que la democracia estaría agradecida, y mucho, cuando quienes gobiernan cumplan, en tiempo y forma, con la legalidad vigente; cómo, por ejemplo, con la Ley de La Memoria Histórica. […]

Tres años de movilizaciones y manifestaciones ante la Subdelegación de Gobierno de Ávila, solicitando al Gobierno Central, «Progresista y de Coalición», el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, exigiendo el derribo del monumento fascista del Puerto del Pico… Pero hemos tenido que esperar a recibir la noticia de su caída “fortuita” (según la información oficial), en la noche del 28 de diciembre de 2021.

Nosotros, no creemos que hayan mediado fuerzas naturales (o sobrenaturales) ni que sean las responsables de su derrumbe. Más bien estamos convencidos que ha sido la intervención humana y técnica la que ha procedido a su demolición clandestina, con nocturnidad y alevosía, privando a los familiares de las víctimas del franquismo, a las asociaciones memorialistas -a los que tantos años ha estado ofendiendo la presencia de este mamotreto- y a toda la ciudadanía, del derecho a ver, en vivo, en directo y a la luz del día, de ese momento que tanto tiempo llevábamos esperando. Para decir alto y fuerte, allí, en el Puerto el Pico:

¡Monumentos fascistas fuera de la vista! en Ávila y en toda España. ¡VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!

Y, sin embargo, ahora se nos dice, por parte de las autoridades competentes, ofendiendo a la inteligencia, que ha sido el deterioro del engendro y la proverbial acción de la “Madre Naturaleza” la que ha provocado la caída del monumento fascista. Si por parte de quien corresponde, no se aclaran estos interrogantes, al final la noticia no va a ser el derribo del monumento, sino que será; el quién, el cómo y el cuándo se ha tirado.

De cuándo saltan todas las alarmas, de la presunta forma vergonzante de tirar el monumento

Es curioso comprobar, cómo el mismo día de los hechos, cuando todos estábamos celebrando, y especulando también, sobre el cómo había sido el acontecimiento, en las redes sociales (hoy, 5 de enero, todavía continúa colgado) ya veíamos y asistíamos perplejos, al espectáculo de ver como algunas personas pretendían ponerse “la medalla” y arrimar de forma irresponsable la ascua a su “sardina” partidista, atribuyendo la autoría del derribo, directamente a la Subdelegación de Gobierno. O al menos así lo entendimos, por el contenido de sus palabras en Facebook, en las que apuntaban en esa dirección:

“Fernando Galeano nuevo subdelegado del gobierno (tomó posesión el 19 de noviembre de 2021) ha ejecutado, por fin, algo aprobado hace mucho (y que la Ley de la Memoria exige) y lo ha hecho sin dar ruido, como se tiene que hacer esas cosas (no como lo harían otros, con las cámaras delante). Salió en prensa ayer (28 de diciembre) y parecía inocentada. BIEN POR EL NUEVO SUBDELEGADO”

Esa misma mañana me ponía en contacto con esta persona para advertirla de la trascendencia y gravedad de ese mensaje, puesto en su perfil de Facebook. Pues, de la primera impresión de su lectura, y así se lo manifesté, era que él tenía información privilegiada sobre este tema. Me lo negó rotundamente. Lo curioso de esta persona (relacionada con la Memoria Histórica) es que en ningún momento la hemos visto quejarse (ni en privado, ni de forma pública ante la Subdelegación de G.) sobre los años que el Gobierno llevaba incumpliendo la Ley. Y SÍ, EN RESPUESTA A LO QUE NOS HABRÍA GUSTADO A OTROS: el monumento se tenía que haber derribado de día, con la presencia de las cámaras, de las familiares de las víctimas de la represión franquista, y de los ciudadanos que hubiesen querido estar allí en ese momento.

En otra conversación que ha mantenido la compañera presidenta del Foro Tiétar, con otra persona que ha estado años relacionada con la Memoria Histórica, por su responsabilidad en un partido político, y miembro, hoy, de su ejecutiva, ha reconocido que, efectivamente, “habían sido ellos”: ha sido la Subdelegación de Gobierno quién ha tirado el monumento. Estas palabras las pronunciaba mostrando su contrariedad y enfado porque no estaba de acuerdo con las formas que se habían empleado para derribar de monumento.

Esta es la evidencia, aunque no oficial ni reconocida, de una persona sobre la autoría “clandestina” del derribo, señalando a la Subdelegación como autora del mismo. Ante la gravedad de la información, la compañera presidenta del Foro Tiétar, ha manifestado a esta persona que si era consciente de sus palabras y de la gravedad de la actuación llevada a cabo. Esta persona sí que ha reconocido que no estaba de acuerdo de cómo se había hecho, pues según sus propias palabras, se había actuado: “con nocturnidad y alevosía”. Y ante la advertencia de la compañera Presidenta de Foro Tiétar, que eso podía tener consecuencias, ha dicho que la Subdelegación no lo iba a reconocer, que lo negaría, y, por lo tanto, que será su palabra contra la nuestra.

La acción, que tiene todos los visos de ser cierta, es muy grave. Pues lo ha hecho una institución Estatal, que tenía todo el peso de Ley en la mano y la obligación de cumplirla, a luz del día; sin embargo, y de ser cierto, se ha ejecutado de forma cobarde, con nocturnidad y alevosía. Y sí, la verdad: sin ninguna necesidad. Ni se ha avisado al Ayuntamiento, ni a las asociaciones de la Memoria Histórica, que habíamos solicitado su derribo (al amparo de la Ley) y que además estábamos personadas en el expediente administrativo, para asistir, como era nuestro derecho, al derribo.

Con esta actuación pseudoclandestina, se nos ha privado a las asociaciones y a los ciudadanos. que llevan años luchando para que se cumpliera la Ley y se derribara el monumento, la posibilidad de asistir, (en vivo y en directo) de ver culminar este anhelo y el deseo de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Y ahora, lamentablemente, ya se verá en qué termina todo este asunto. Ya hemos visto, por ejemplo, a la extrema derecha de Ávila y otras provincias, interponer la primera denuncia contra esta actuación. Y suponemos que vendrán más en esta misma línea de intentos, por parte de la derecha y de la extrema derecha, para sacar punta a este tema y meter el dedo en los ojos del Gobierno de Coalición y Progresista.

Nosotros, por nuestra parte, vamos a presentar en la Subdelegación de Gobierno un escrito preguntando si ha sido esta Administración la responsable del derribo y, además, solicitaremos la documentación con las indagaciones e investigación de la policía judicial (Guardia Civil).

Por todo lo expresado, se puede entender nuestro estado de ánimo, pues de haberse hecho el derribo con lo que la normalidad democrática requiere, cumpliendo con la legalidad (con luz y taquígrafos) nuestra alegría y felicidad por el acontecimiento hubiese sido completa; pero de esta forma y de confirmase la autoría, nos queda una sensación bastante agridulce, y ahora veremos, y quedamos a la espera, de las consecuencias que se puedan derivar de esta actuación.

Ávila, 5 de enero de 2022