El trabajo para recuperar la Memoria Democrática en Toledo

Un homenaje a José María Ruiz Alonso

Por Emilio Sales, presidente del Foro por la Memoria de Toledo

El pasado día 21 del mes en curso apareció en las páginas de EL DIGITAL CLM una información que, bajo el titular “Una investigación arroja luz sobre la masacre, violencia institucional y represión en Toledo (1936-1947)” (1), nos narra el trabajo para seguir en la búsqueda de nuevos datos que nos lleven a encontrar tanta historia hasta la fecha oculta. Tras leer sus páginas he encontrado una serie de cuestiones que me gustaría analizar.

Habla de la publicación en el BOE de agosto de 2019 de un listado donde se daban los nombres de españoles y españolas deportados a los campos de concentración y exterminio nazis y su asesinato. Recuerdo de forma clara cuando se dio la noticia y las expectativas que surgieron, esperanzas que empezaron a truncarse por las bases en las que se desarrollaba las normas para hacer alegaciones. A saber, mes de agosto, plazo de un mes y dificultades para presentar los documentos ya que era imprescindible el certificado digital y no admitía la posibilidad de hacerlo de forma presencial. Una carta dirigida a la Sra. Ministra por parte del Foro por la Memoria de Toledo, tal vez, hizo recapacitar y ampliar el plazo. El caso es que el listado que se publicó era uno llegado a nuestro país en los años 50. Durmió el sueño de los justos en un cajón, así el régimen fascista logró que muchas personas murieran ignorando el paradero de sus familias y de paso no pudieran acceder a las indemnizaciones que ya por entonces daba el estado alemán. A día de hoy ya están llegando las resoluciones a las alegaciones, se han ejecutado los expedientes y los autos donde estas personas son inscritas sus defunciones en el Registro Civil Central.

Nos trasladamos a 2002. En otoño de ese año se acomete la actuación urbanística donde aparecen centenares de restos que, permitía suponer pertenecían a víctimas de la represión franquista además de restos propios de caridad. Y ahí se inicia la actuación miserable del entonces Alcalde la ciudad, José Manuel Molina, autorizando la entrada de las excavadoras en el Patio 42 del cementerio municipal. Es conocido que en la necrópolis hay varios de los llamados patios donde se enterraron personas asesinadas por pertenecer o ser simpatizantes de la causa republicana. Natividad Rodrigo y José María Ruiz Alonso elaboraron un trabajo en base al libro-registro del cementerio donde el funcionario encargado anotaba de manera minuciosa los datos y ya dieron unos primeros rastros que abarcaban desde el 27/9/1936 hasta el 5/11/1943, y en relación a los enterrados muertos por enfermedad en distintas prisiones desde el 1/4/1939 al 3/3/1942, La actuación ordenada por el regidor toledano significó un verdadero cambio en la sociedad toledana, todo ello gracias al trabajo de IU con el entonces Concejal Aurelio San Emeterio y también con el trabajo de apoyo por parte del Foro por la Memoria (2). La paralización del atentado contra la Memoria en el Patio 42 llevó a una nueva etapa donde no solo de dignifico el lugar, erigiendo un monumento y colocando un manto verde en el suelo (Inauguración que tuvo lugar el 5/2/2011) sino que en la política municipal el grupo municipal de IU en todas las siguientes legislaturas han llevado en sus reivindicaciones la dignificación de todos los patios, cuestión que, aunque lentamente, se va realizando.

Una parte importante de texto es la referencia que se hace a José María Ruiz Alonso. Sin lugar a dudas su obra editada en 2 volúmenes “La guerra civil en la provincia de Toledo. Utopía, conflicto y poder en el sur del Tajo (1936-1939)”, publicada en 2004, es la mayor referencia para quienes quieran saber, estudiar y conocer las vicisitudes del golpe de estado, guerra y represión franquista en la provincia de Toledo. Al final del segundo de los libros aparece un listado de 3.389 personas naturales de la provincia toledana que fueron asesinadas (dentro de las tres clasificaciones que hace José María: asesinadas, ejecutadas y muertas en prisión). Desde el año de su publicación muchas novedades fueron apareciendo, el autor quiso reeditar el libro con las nuevas aportaciones, según me contó la editorial se negó y solo quería editarlo tal cual se había hecho en 2004, a lo cual José María rechazó quedando el proyecto desechado. El listado inicial se fue nutriendo de nuevas aportaciones, realizadas por la investigación de Ruiz Alonso y de otras personas, entre las que me encuentro, que fueron aumentando la cifra de la represión hasta un número muy superior. En 2008 y 2011 se fue actualizando el listado, ya que José María me iba enviando y yo a él cualquier novedad. Ya sabemos que en enero de 2016 la parca visitó implacablemente a José María. Pocas fechas antes me llamó y comentó que me iba a enviar el listado con todos las cambios surgidos desde 2011, desgraciadamente no llegó a hacerlo. No obstante y con todo lo que tengo recogido esa actualización está prácticamente realizada, aunque parezca mentira, siguen aportándose nuevas investigaciones y asesinados.

Todo el trabajo que sigue saliendo adelante es un homenaje a quienes nunca perdieron la dignidad, a aquellos que lucharon por una sociedad justa y en libertad. A los que han trabajado en recuperar la Memoria Democrática de nuestro país, en general, y en Toledo en particular.

El trabajo no acaba aquí, nos queda mucho que hacer.

Emilio Sales Almazán

Foro por la Memoria de Toledo.