Un juzgado madrileÃ±o admite a trÃ¡mite denuncia por torturas durante el franquismo

¿Una brecha en la impunidad de los crímenes franquistas?

Artículo de Juan Cigarría, de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), y Responsable Memoria democrática PCE-La Rioja.

El pasado 23 de marzo de 2023, se formuló una querella por supuesto delito de CRIMENES DE LESA HUMANIDAD Y TORTURAS contra D. JOSE MARIA GONZALEZ REGLERO, D. JOSE LUIS MONTERO MUÑOZ, D. ALVARO VALDEMORO y D. JOSÉ MANUEL VILLAREJO PÉREZ, miembros de la Brigada Político social franquista.

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, a cargo de la Magistrada Dña. Ana María Iguácel Pérez, con fecha 12 de mayo de 2023, ha dictado un Auto en el que admite a trámite la querella formulada por Julio Pacheco contra estos miembros de la Brigada franquista, como consecuencia de las torturas que sufrió en agosto de 1975 en un contexto de crímenes contra la humanidad. Caso de avanzar, sería esta la primera vez que un Juzgado español, en el orden jurisdiccional penal, toma declaración a un querellante que sufrió graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista. En ese procedimiento también declarará Rosa M García miembro del FRAP, que lo hará como testigo. Esta mujer, al igual que Pacheco, ha denunciado torturas durante la dictadura.

Cientos de denuncias se han interpuesto en España en este sentido, siento todas archivadas por la aplicación de la ley de amnistía del 77. Esta ley ha sido invocada en las resoluciones judiciales como un impedimento para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo.

Transcurridos 45 años de la promulgación de la Ley de Amnistía de 1977, esta sigue tan vigente como en el momento de su aprobación. El estado español ha hecho de esta ley su instrumento esencial para la transición del país hacia una sociedad democrática, tras el fin del régimen franquista. Es, por tanto, una ley fundamental para entender la impunidad de los crímenes franquistas sobre la que se ha construido el régimen del 78, ley que iguala a víctimas y victimarios.

La democracia liberal española se ha construido sobre el silencio y el olvido de las víctimas gracias a un entramado politico-judicial que ha formado lo que a nivel internacional se conoce como «Modelo español de impunidad» y que en su momento, ha servido de ejemplo a las dictaduras argentina, chilena etc. En España se creó un proceso llamado de reconciliación pero que fundamentalmente fue de impunidad. El perdón para los franquistas y el olvido para las víctimas. Nunca, en ningún país se ha producido semejante agravio a las víctimas de un conflicto. En Europa no ha habido ningún país en que su jefe de estado no haya condenado el fascismo salvo en España. Tampoco existe ningún país donde el dictador hubiese elegido a su sucesor. Ninguno. El último jefe de estado elegido democráticamente en España ha sido en 1936.

A más de 40 años de la aprobación de la Constitución española, las víctimas del franquismo siguen careciendo de los derechos que esta Constitución deberia garantizarles. Los verdugos mientras tanto, han ido muriendo en sus camas pero el entramado económico, policial y judicial se ha mantenido casi incólume hasta nuestros días.

Nuestros diputados y diputadas han venido presentando numerosas propuestas en el Parlamento español para proceder a la modificación de la Ley de amnistía, todas ellas rechazadas por el bloque PP-PSOE que, gobierne quien gobierne, han mantenido la misma posición a favor de la impunidad durante estas 4 décadas.

La reciente ley de memoria democrática que ha supuesto un importante avance respecto a la ley anterior, ha sido mejorada gracias a la presión de nuestros diputados y diputadas que han recogido además las posiciones presentadas desde el Encuentro estatal de asociaciones memorialistas. Sin embargo, esta ley sigue sin cumplir con los Derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que Naciones Unidas viene indicando a España en sus informes anuales. La Ley de Amnistía ha sido y es, una línea roja infranqueable para el PSOE.

Es inaceptable en una sociedad que se diga democrática que tengamos miles de asesinados en las cunetas y, en el mejor de los casos, sean exhumados por empresas o asociaciones privadas.

Es inaceptable que se mantenga plenamente vigente una Ley de Amnistia que impide cualquier posibilidad de justicia. En reiteradas ocasiones Naciones Unidas ha recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden llevar ante los tribunales a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, son incompatibles con sus obligaciones internacionales. En hasta 11 informes desde el 2008, Naciones Unidas ha instado a España a privar de efectos a la Ley de Amnistía de 1977, de forma que no pueda ser aplicada por los tribunales españoles para impedir el enjuiciamiento de estos graves crímenes de derecho internacional.

Es inaceptable que no exista tampoco una condena a la Iglesia Católica, ni la exigencia de que pida perdón por el apoyo dado al Golpe de Estado, por la justificación que dio de la Guerra de España y por su colaboración total con la dictadura.

Es inaceptable que nuestras calles sigan manteniendo los nombres de los verdugos.

Es inaceptable que las empresas enriquecidas con mano de obra esclava republicana ni tan siquiera hayan pedido perdón y mucho menos indemnizado a los presos.

Es inaceptable un Jefe del estado que no haya condenado el franquismo.

Solo hay 2 opciones: o se continua por la senda de la impunidad poniendose del lado de los verdugos o se legisla a favor de las víctimas. Y no es que nuestros legisladores no sepan hacerlo, baste leer la ley de víctimas del terrorismo de 2011 en la que se recogen todos y cada uno de los aspectos que la legislación en Derechos humanos obliga a España a cumplir: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¿Cuál es entonces la razón de que a unas víctimas sí (las de ETA) y otras sean condenadas al olvido (las del franquismo)? ¿O es que como sociedad aceptamos ciudadanos de primera y de segunda clase?.

Gobierne quien gobierne en este país, las políticas de estado hacia las víctimas han sido similares. Más allá de cuestiones poco mas que estéticas, PP y PSOE han mantenido siempre la defensa a ultranza de la impunidad. Sin duda las bases del regimen del 78 se asientan sobre la sangre de las víctimas por lo que solo la apertura de un proceso constituyente posibilitaría una democracia real donde no hubiera ciudadanos de 1ª y de 2ª, incluyendo la elección democrática del jefe del estado.

En los próximos meses entraremos en procesos electorales en los que las víctimas volveremos a ser estar muy presentes en el discurso. Con nuestro voto, tenemos la oportunidad de impedir que el olvido y la impunidad sigan vigentes Construyendo no una II restauración sino una auténtica democracia.

Verdad, Justicia y reparación

Juan Cigarría

Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR)

Secretaria Memoria Democrática PCE-IU LA RIOJA.